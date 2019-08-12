وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز أبوحمص وأبوالمطامير والمحمودية وشبراخيت والرحمانية، اليوم، حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي والإدارات الزراعية والأوقاف والآثار، وبتأمين من قوات الشرطة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 225 مترا مربعا على حرم ترعة الرشيدية التابعة لهندسة ري المحمودية، وتنفيذ 10 قرارات إزالة لحالات تعدٍ على حرم الطريق على مساحة 2025 مترا مربعا، في مركز أبوالمطامير، كما تنوعت حالات التعديات ما بين مغاسل على حرم الطرق، إضافة إلى تنفيذ حالة إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1500 مترا، وتنوعت حالات التعديات ما بين مباني بالطوب الأبيض بقرية "أحمد شوقي".

كما جرى إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الطرق وأملاك الوحدة المحلية بقرية "بشر" في مركز شبراخيت على مساحة 1354 مترا مربعا، وإيقاف أعمال وإزالة مباني بالطوب الأبيض الحجري بدون ترخيص على مساحة 120 مترا مربعا تقريبا بقرية "منشأة عامر"، وإزالة 15 حالة تعدٍ بنطاق قرية "كوم القناطر" و"بسنتواي" في مركز ومدينة أبوحمص عبارة عن مباني أسوار بالطوب الأبيض وتشوينات على مساحة 1005 مترا مربعا، و3 حالات على مساحة 661 مترا مربعا في مركز الرحمانية.