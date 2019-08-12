قدم مكتب الادعاء الفيدرالي البرازيلي، اليوم اعتراضا إلى محكمة محلية لمنع نجل الرئيس جايير بولسونارو من شغل منصب سفير البرازيل الجديد لدى الولايات المتحدة، نظرا "لافتقاره أي خبرات دبلوماسية".

وذكرت شبكة "أيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن هناك شكاوى عديدة أثيرت بشأن مدى جدارة نجل الرئيس ادواردو بولسونارو، وهو عضو في البرلمان يبلغ من العمر 35 عاما، لشغل منصب سفير البرازيل لدى واشنطن.

ودافع نجل الرئيس البرازيلي عن نفسه بأحد البرامج التليفزيونية أذيع عبر شبكة "تي.في.جلوبو": "لقد سبق لى العمل بأحد مطاعم الوجبات السريعة بالولايات المتحدة لعدة سنوات".

يذكر أن الحكومة الأمريكية وافقت - بشكل مبدئي - على ترشيح إدورادو لشغل منصب السفير البرازيلى الجديد بواشنطن، غير أن مجلس الشيوخ لم يصدق- حتى الآن- على ذلك.