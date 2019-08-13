قال الفنان هاني الأسمر، إن والده المطرب الشعبي حسن الأسمر، لم يكن موافقًا على دخوله عالم الغناء، موضحًا: "كان بيقولي مش هتغني وبلاش".

ونفى هاني أنه يقلد صوت والده، موضحا أنه زار طبيب أنف وأذن وحنجرة لمعرفة سبب الشبه الكبير بين صوته وصوت والده الراحل: "قلتله شوفلي حل، قالي اطلع برة، وبعدين قالي الجينات الوراثية ربنا جابهالك في صوتك".

وأضاف هاني، خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "قعدت أحفظ أغانيه، لحد ما عمل عيد ميلاده لأول مرة في البيت، وروحت غنيت"، موضحا أن أصدقاء والده المقربين أقنعوا الفنان حسن الأسمر بأن يدعه يغني بعد سماع صوته، "مكنش عاوز يخليني أشوف التعب اللي شافه".

مشيرا إلى أن أغنية والده الشهيرة "كتاب حياتي"، كانت أول أغنية غنّاها في حياته أمام الناس، في عيد ميلاد والده.

وكشف هاني أن والده كان يقوم بكتابة "المواويل" التي تكون في الأغاني، وأن "أغنية كتاب حياتي وكل مواويله ألحانه باسم حسن عبدالعزيز، أما الأسمر فهو اسم شهرة".

وعن ذكرياته مع والده الراحل، قال "الأسمر": "مكنش بيغني في البيت، كان يهزر وبيحب المطبخ، ويخليني أقطع البصل وأجيب الطماطم والبطاطس".