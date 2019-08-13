صور.. النيران تلتهم 6 محال تجارية بشارع مصر في الإسماعيلية

نشب حريق بـ6 محلات تجارية، و10 فروشات بشارع مصر وسط محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

بدأت النيابة العامة بالإسماعيلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي في معاينة أثر الحريق، وتوجه رجال النيابة الكلية للوقوف على مسببات الحريق ومعرفة الخسائر الناتجة.

وأفاد مصدر أمني بأن الحريق نشب في محل عزيز الساعاتي أقدم المحال بالمنطقة نتيجة ماس كهربائي، استطاع أن يمتد سريعا للمحال المجاورة، ولولا العناية الإلهية والتدخل السريع من رجال قوات الدفاع المدني الذين سيطروا على الحريق ومنعوا وصوله إلي المنازل والوحدات السكنية أعلى المحال لحدثت كارثة أكبر.

وأكد المصدر أن سيارات الإطفاء واجهت صعوبة في الدخول السريع إلى المنطقة بسبب إغلاق الشوارع، وعدم وجود مداخل ومخارج للمنطقة على غرار شارع سعد زغلول الذي تم إعادة فتحه منذ ما يقرب من العام.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتاج ماس كهربائي أدى إلى حدوث خسائر مالية كبيرة لكنه لم ينل من أي أرواح، وطالبت القوات أهالي المنطقة بإغلاق محكم لمحابس الغاز الطبيعي وغلق الأنوار والتكييفات حتى تمكنت من السيطرة على الحريق.