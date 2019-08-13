أعلن قائد جهاز الأمن القومي في قرجيزستان، أوروز بيك أوبومباييف، أن الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف المتّهم بالفساد والذي أوقف الأسبوع الماضي كان يخطط لانقلاب، وقال، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة "بشكيك"، إن الرئيس السابق كان "ينوي القيام بانقلاب. أُعلن ذلك رسميا".

وكان أتامباييف، الذي تولى الرئاسة من 2011 إلى 2017، قد وُضع قيد الحبس الاحتياطي، يوم الجمعة الماضي، وذلك حتى 26 أغسطس الجاري، إثر عمليتي دهم نفذتهما القوات الخاصة تخللتهما أعمال عنف قُتل فيها عنصر من القوات الخاصة وخلفت مئة جريح.

وكانت هذه وحدة من القوات الخاصة قوامها نحو ألفي عنصر نفّذت عملية التوقيف التي قادها وزير الداخلية شخصيا، وكان أتامباييف قد ندد بتهمة الفساد الموجّهة إليه وقال إنه ضحية نزاع شخصي مع خلفه ومنافسه الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف.