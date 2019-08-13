أعلن مساعد مدير مؤسسة الموانىء والملاحة البحرية الإيراني جليل إسلامي، اليوم، رغبة بريطانيا في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، وقال خلال مؤتمر صحفي إنه جرى تبادل وثائق بين البلدين، تساعد في رفع الاحتجاز عن السفينة وأنها لا زالت محتجزة في مضيق جبل طارق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية.

وأضاف إسلامي، أن الاستيلاء على سفينة النفط الإيرانية ناجم عن أغراض سياسية وليس له سبب حقيقي، مشيرًا إلى أن السلطات الإيرانية ومؤسسة الموانيء بذلت جهودًا لإطلاق سراح السفينة، وتابع المسؤول الإيراني قائلا إن بريطانيا أبدت اهتماما بحل المشكلة، وتبادلت الوثائق للمساعدة في حلها، معربا عن أمله في حل هذه المشكلة في المستقبل القريب، وأن تتمكن السفينة من مواصلة طريقها برفع علم إيران.

يذكر أن السلطات البحرية البريطانية احتجزت في 4 يوليو الماضي، ناقلة النفط الإيرانية "جريس1"، قبالة سواحل مضيق جبل طارق، لدخولها المياه الإقليمية البريطانية في منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين أسبانيا وبريطانيا منذ القرن الـ18.