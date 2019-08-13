ورد بلاغ لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، بأنها حال حديثها مع أحد جيرانها، أُغلق باب شقتها بصورة عفوية، وعدم حملها مفاتيح الباب وتواجد نجلها البالغ من العمر "عامان" بمفرده داخل الشقة.

على الفور تم الدفع بوحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لمكان البلاغ، حيث نجح رجال الحماية المدنية من فتح باب الشقة، وقاموا باستخراج الطفل وكان بحالة صحية جيدة.

ووجهت والدة الطفل، الشكر لوزارة الداخلية على سرعة انتقال أجهزتها ومساعدتها على فتح باب شقتها وإنقاذ طفلها.