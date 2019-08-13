ذكرت دائرة الغابات القبرصية، اليوم، أنها لا تزال في حالة تأهب بمنطقة التحذير بالدرجة القصوى "اللون الأحمر" بسبب زيادة خطر حرائق الغابات، داعية المواطنين لتجنب أي أعمال أو أنشطة قد تتسبب في نشوب الحرائق.

وطلبت الدائرة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، من المواطنين الاتصال على الفور بإدارة الغابات أو خدمة الإطفاء في حال الاشتباه بدخان أو حريق.

وفي الوقت نفسه، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية القبرصية، تحذيرًا جديدًا اليوم بإشارة باللون الأصفر، الدال على ارتفاع درجات الحرارة الشديد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة القصوى في الداخل نحو 41 درجة مئوية و32 درجة فوق أعالي قمم جبال ترودوس.