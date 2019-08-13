يبدأ حجاج السياحة التوجه، بعد غد الخميس، من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج وإتمام أيام التشريق ورمي الجمرات إلى المدينة المنورة؛ لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وقال صبحي عبدالفتاح رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة بالمدينة المنورة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أتممنا كل الاستعدادات لاستقبال الحجاج"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل 26 ألف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة.

وأوضح عبدالفتاح أن إجمالي حجاج السياحة يصل إلى ما يقرب من 36 ألف حاج؛ وهناك 10 آلاف حاج زاروا المدينة المنورة قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج؛ فيما ينتظر باقى العدد والمقدر بـ 26 ألف حاج لزيارة المدينة فور انتهاء مناسك الحج، مضيفا أن الـ 26 ألف حاج الذين سيزورون المدينة المنورة هم 10 آلاف حاج من الحج البري؛ و16 ألف حج طيران؛ على أن تكون عودتهم بشكل مباشر من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وتابع رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة قائلا، بأن أعمال تسكين الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة وجيدة للغاية ولم يجرى رصد أي شكاوى، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة لحجاج "بيت الله".