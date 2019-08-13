موسى ينتهي من تصوير "وضع تاني" ويستعد لطرحها

انتهى المطرب موسى من تصوير أحدث أغانيه "وضع تاني" على طريقة الفيديو كليب، وذلك استعدادا لطرحها خلال ساعات على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي احتفالا مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك.

"وضع تاني" من كلمات مانو وخالد شريف وألحان كريم عاشور وتوزيع Mansi ومنتج منفذ طارق الأحمدى ومدير تصوير نزار شاكر وإخراج حسن السيد.

وتم تصوير الأغنية فى عدد من اللوكيشنات المختلفة، بحسب بيان صادر عن المطرب، وذلك على مدار يومين متواصلين وحضر عدد من النجوم لتهنئة "موسي" على العمل منهم طاهر أبو ليلة وياسر الطوبجي.