الذهب في أسبوع.. قفزة هائلة بقيمة 28 جنيها بالأسعار

تباينت حركة أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، ما بين الصعود والهبوط اليومي للأسعار.

وسجلت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً قدره 6 جنيهات، ليباع عيار 24 بـ812 جنيها، وعيار 21 بـ711 جنيها، وعيار 18 بـ609 جنيهات بدون مصنعية، وسجل سعر بيع الجنيه الذهب 5688 جنيهاً، فيما بِيعت الأوقية بـ25.271 جنيه.

وبحساب تطور الأسعار خلال أسبوع، فإن عيار 24 ارتفع نحو 28 جنيها، وعيار 21 ارتفع 25 جنيها، فيما زاد عيار 18 نحو 21 جنيهاً، وعالمياً بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات اليوم الثلاثاء، فيعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج، وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1515.56 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1526.90 دولار للأوقية، وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه يُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبياً في أوقات الضبابية السياسية والمالية.