اعتبر "الكرملين" الروسي، اليوم الثلاثاء، أن حزم قوات الأمن خلال مظاهرات تشهدها موسكو منذ منتصف يوليو الماضي للمطالبة بانتخابات حرة وأدت إلى اعتقال عدة أشخاص، "مبرر" رافضا وجود أي "أزمة سياسية" في روسيا.

وقال المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف: "لسنا موافقين مع هؤلاء الذين يصفون ما يحصل بأنه (أزمة سياسية)" وذلك في أول تعليق على حركة الاحتجاج الذي اتخذت حجما غير مسبوق منذ عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 2012.

وأضاف بيسكوف: "نعتبر حزم قوات الأمن الهادف إلى وضع حد للإخلال بالأمن العام، مبررا".