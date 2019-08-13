استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطار بإجمالي حمولة 1277 طن قمح، في حين غادر عدد 48 سيارة نقل محملة بـ 2517 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 79 ألف و543، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40 ألف و547 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3443 طن مولاس.