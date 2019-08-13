أماكن عرض فيلم خيال مآتة في محافظات مصر

يبحث الجميع عن الأفلام الجديدة في دور العرض لمشاهدتها أيام إجازة عيد الأضحى، أو من يبحث عنه هي الأسماء الفنية الكبيرة وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي، حيث يعرض هذا العام فيلمه الجديد خيال مآتة، وتشاركه فيه الفنانة منه شلبي، والنجم حسن حسني ومخرج الفيلم خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء ينفذوا خطة سرقة في شبابهم، وتفرقهم الحياة، إلى أن يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عاما.

أماكن عرض فيلم خيال مآتة

القاهرة والجيزة

نايل سيتي، جراند تاور، أوديو، كوزموس، عماد الدين، ديانا، مترو، ليدو،بندر المعادي، جلاكسي، مول العرب، أمريكانا بلازا، مول مصر، الهرم، كايرو مول، داندي مول، سكيب أكتوبر، دريم أكتوبر، سيتي ستارز، جولدن ستارز، بوينت 90، كايرو فيستيفال، فيوتشر مول، بورتو كايرو، ميراج مول، صن سيتي مول، الحرية مول، نورماندي الصيفي، الحمرا، طيبة، العبور جولف سيتي مول، السرايا مول، ماجدة حلوان، الأمير شبرا، سيتي مول شبرا،سكاي الشروق، توليب مدينة نصر، حلمية الزيتون، دار القوات الجوية، دار الهيئة الهندسية، الماسة.

الإسكندرية والساحل الشمالي

جرين بلازا، أمير، سان ستيفانو، سيتي سنتر كارفور، مجمع سموحة، زهران سموحة، كيروسيز، الديب مول، مترو، رويال، ستراند، ميرا أكتوبر، رويال بلازا المنتزة، سيتى بلس مرسليا، العجمي ستار، يورتو مارينا، العالمين الجديدة،زهران الساحل، غرناطة الساحل، فخر البحار الساحل، سيدي كرير الساحل، روزانا الساحل.

المحافظات

الحرية إسماعلية، نانسي والجزيرة وجلاكسي "المنصورة"، الكروان وصن مول "بوسعيد"، سنشري السويس، دنيا ببنها، مصر المحلة، دنيا دمياط، لافيستا دمنهور، فاملي الفيوم، بورتو السخنة، المصرية بلازا الزقازيق، الأسرة الزقازيق، زيفولي وبانوراما طنطا.