3 سنوات مرت على تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة بعد رحلة هروب استمرت لـ6 سنوات بعد ثورة 25 يناير، ليتوفى، اليوم، من محل إقامته في إسبانيا.

يذكر حسين سالم في مقدمة رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.

أغسطس شهر الرحيل والتصالح في حياة حسين سالم، ففي نفس اليوم ولكن عام 2016 تكللت مفاوضات رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة للتصالح معها بنجاح، حينما أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح معه، لكن الأمر استغرق قرابة العام ليعود "سالم" إلى مصر، قادمًا من إسبانيا، بعد رحلة هروب استمرت لـ6 سنوات.

وترصد "الوطن"، أبرز المحطات في قضية تصالح حسين سالم مع الدولة:

- بداية المفاوضات

قبل 4 سنوات وتحديدًا في فبراير 2013، توجَّه وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا، لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة فى الخارج والخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه.

- مبادرة حسين سالم

تقدم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسية الإسبانية عن طريق محاميه، في منتصف 2013، بمبادرة للتصالح، إذ قدموا عرضًا مغريًا للحكومة المصرية، وهو تنازل موكلهم عن 50% من إجمالي ثروته بالداخل والخارج، توقف قبل 30 يونيو مباشرة، بسبب انتهاء المهلة التي حددها "سالم" لحكومة ونظام الإخوان والنائب العام وقتها بالبت في العرض.

- تعثر المفاوضات

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، في سبتمبر 2014، حكمها بسجن "سالم" ونجله خالد وابنته ماجدة لمدة 10 سنوات لكلا منهم، في قضية الإضرار بأموال شركات البترول في الإسكندرية.

- براءته من قضية "غاز إسرائيل"

وفي 21 فبراير 2015، حصل "سالم" على حكم بالبراءة هو ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

- التصالح مع الدولة

بصورة رسمية، تصالح حسين سالم مع الدولة في أغسطس 2016، نظير تنازله وأسرته عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، والتي تمثّل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا.

- وصوله إلى مطار القاهرة

وفي يوليو 2017، وصل رجل الأعمال إلى مطار القاهرة الدولي، قادمًا من إسبانيا، على متن رحلة "مصر للطيران" القادمة من مدريد، بعد هروبه من مصر منذ 6 سنوات.

في ديسمبر 2018، استعاد جهاز الكسب غير المشروع، 30 مليون جنيه، قيمة أصول أخفاها المدير التنفيذي لشركة مملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، في جنوب سيناء، وقالت مصادر قضائية إن الجهاز وضع المبالغ التى تسلمها فى خزانة الدولة.

وكانت تلك المرة الأولى التي يُكشف فيها عن أموال مخفاة لـ"سالم" منذ إتمام التصالح، الذي بمقتضاه تنازل عن 21 أصلًا مملوكة له ولأفراد أسرته لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، المُقدرة بـ7 مليارات، و122 مليونًا، و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا.