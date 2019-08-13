انقضت قبل رحيله.. قضايا اتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم

أكدت ماجدة حسين سالم ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، بينما رفضت الحديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: "ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".

وكان حسين سالم، زار مصر لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 في مارس الماضي، برفقة مديرة أعماله وعدد من رجاله، عقب فترة بسيطة من تصالحه مع الدولة، بعد توجيه العديد من الاتهامات والقضايا لرجل الأعمال الشهير، ترصد "الوطن" أبرزهما في السطور التالية:

- قضية غسيل الأموال:

وجه لرجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، اتهاما بغسيل الأموال، بينما برأتهم محكمة جنايات جنوب القاهرة التي انعقدت بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في إعادة محاكمتهم بقضية "غسيل الأموال".

- تصدير الغاز لإسرائيل:

وجه له الاتهام بتسهيل تصدير الغاز لإسرائيل، ولكن محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم عبدالتواب، برأت رجل الأعمال في القضية.

- أرض "البياضية":

وجهت له تهمة التربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية في جزيرة البياضية، التي تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، ولكنه حصل فيها على البراءة النهائية بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى.

- قضية "فيلات شرم الشيخ":

في يونيو 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد حسين سالم في قضية الفيلات، والمعروفة إعلاميا بـ "فيلات شرم الشيخ"، والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بحكم نهائي وبات.

- إهدار المال العام لشركة "ميدور" للكهرباء:

كما قررت محكمة جنايات الإسكندرية انقضاء دعوى اتهام سالم وآخرين، بإهدار المال العام في صفقة شركة "ميدور" للكهرباء، لحصوله هو وآخرين على ربح ومنفعة دون وجه حق.

- قضية فصل سكرتيرته الخاصة تعسفيا:

في 2013، رفعت صوفيا ماري لويس السكرتيرة الخاصة السابقة لسالم، دعوى قضائية ضده، نتيجة فصلها تعسفيا من عملها، وألزمته المحكمة حينها بدفع 108 آلاف و794 فرنك سويسري، تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، فضلا عن إلزام الشركة بدفع 11055 فرنك سويسري، مقابل ما يُسمى "مهلة إخطار"، وتقدم محامو سالم باستشكال على الحكم، نظرته المحكمة في عدة جلسات، وأصدرت قرار برفضه، وألزمته المحكمة بدفع 120 ألف فرنك سويسري لصالح سكرتيرته، في فبراير 2018.

- وضع سالم ونجليه في قوائم المتحفظ على أموالهم:

في أغسطس 2016، تصالح حسين سالم مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.

وبناء على ذلك، أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية.