بعد مطاردة مع ملثمين .. مقتل صاحب مزرعة مواشي بالدقهلية

لقي صاحب مزرعة مواشي بقرية "النسايمة" مركز المنزلة، مصرعه اليوم، إثر مطاردته 3 ملثمين حاولوا السطو على مزرعته، وأطلقوا عليه أعيرة نارية فقتلوه وفروا هاربين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بمقتل أحد المواطنين بالقرب من مزرعة المواشي الخاصة به في المنطقة الواقعة بين مدينتي "المنزلة والمطرية".

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتبين مصرع عبد القادر ع. ج، 47 عاما، مقيم بقرية النسايمة دائرة مركز المنزلة، بطلق ناري في البطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود العيان أن 3 ملثمين حاولوا سرقة مزرعة المواشي ملك المجني عليه، إلا أنه طاردهم محاولا إبعادهم عن المكان، فأطلقوا النار باتجاهه وفروا هاربين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ ضبط الجناة.