سجين سياسي إيراني بارز يبدأ الإضراب عن الطعام

قالت مصادر بمجلس مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في الخارج، إن السجين السياسي أكبر باقري بدأ إضرابا عن الطعام.

وجاء الإضراب، بحسب بيان وصل "الوطن"، للاحتجاج على صدور حكم بالحبس وعدم النظر في ملفه في المحكمة العليا وعدم الاهتمام بملفه الطبي وكذلك نفيه إلى سجن طهران الكبرى.

واعتقل أكبر باقري يوم 21 فبراير2018 في تجمع احتجاجي لمواطنين منهوبة أموالهم أمام مجلس شورى الملالي، وفق البيام.

وتم نقله بعد الاعتقال إلي العنبر 209 بسجن ايفين وخضع لمدة 48 ساعة للتعذيب والاستجواب في زنزانات انفرادية هناك، ولاحقا صدر حكم عليه بالحبس 9 سنوات.

وبدأ أكبر باقري الإضراب عن الطعام يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وجاء هذا الاعتراض في وقت كان يعاني من نزيف في الأمعاء الغليظة وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية قبل أشهر.