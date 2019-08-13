قامت طائرات "سو-27" الروسية بإبعاد مقاتلة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وذلك فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الطائرة كانت تنفذ رحلة من كالينينجراد إلى موسكو، بمرافقة مقاتلتي "سو-27" من تشكيل سلاح الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة "شويجو" أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك، عبر إرغامها على الابتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.