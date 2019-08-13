رفضت إسبانيا، طلبات لجوء 31 مهاجرا قاصرا، قدمها بالنيابة عنهم قبطان سفينة إنقاذ تابعة لمؤسسة إغاثية أنقذتهم من المياه. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القصر - ومعظمهم من إريتريا - بين 151 مهاجرا موجودين على متن سفينة تتبع منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية، ولا زالت تنتظر إذنا بالرسو بالموانيء الأوروبية منذ إنقاذها المهاجرين قبل 13 يوما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال وزير الأشغال العامة بالحكومة الإسبانية المؤقتة إن القبطان مارك ريج ليس لديه السلطة القانونية لطلب اللجوء بالنيابة عن القصر، وكان القبطان ريج قد أرسل خطابا إلى السفارة الإسبانية في مالطا القريبة يطالب فيه مدريد بمنح اللجوء إلى المهاجرين القصر.

وكانت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية قالت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء إن سفينة البحث والإنقاذ (أوشن فايكينج) حصلت على موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من مائتي مهاجر، أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي، في ميناء طرابلس، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.