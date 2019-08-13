اعتبر كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونج كونج، أن قيام السلطات الصينية في هذه المنطقة بقمع المظاهرات المؤيدة للديموقراطية، سيكون "كارثة".

وقال باتن لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه "من غير المفيد على الإطلاق للحكومة الصينية أن تعطي انطباعا بأنه يتعين عليها التفكير في طرق أخرى إذا لم تتوقف التظاهرات قريبا".

وأضاف باتن: "نحن نعرف ما هي هذه الأساليب الأخرى في تاريخ الصين"، مشيرا إلى مجزرة تيان أنمين في بكين في يونيو 1989، مضيفا: "ستكون كارثة بالنسبة الى الصين، وبالطبع بالنسبة الى هونج كونج"، داعيا إلى "عملية مصالحة".

وأكد باتن أن "هونج كونج على شفير الهاوية، ولكن بشكل جزئي لأن الحكومة ترفض التخلي صراحة عن مشروع القانون وتشكيل لجنة تحقيق" بشأن العنف الذي يتهم المتظاهرون الشرطة به، داعيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن يكون أكثر صرامة بشأن بكين.

وتواجه المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997.

وتوسع التحرك الذي انطلق في أوائل يونيو لرفض مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى بكين، للتنديد بتراجع الحريات وتدخل الصين في الشؤون الداخلية.