تفقد الدكتور أحمد طارق، مستشار وزيرة الصحة، اليوم، قسم عناية الأطفال، والحضانات، ووحدة الكلي الصناعي الجديدة بمستشفى الإسماعيلية العام، مشيدًا بشباب الأطباء وأطقم التمريض التي تعمل في تلك الأقسام، يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة صحة الإسماعيلية.

وأكد طارق، البدء على تدريب كافة فئات الفرق الطبية بمستشفى الإسماعيلية العام، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بناء على تكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبالفعل تم التنسيق على دورات بقسم عناية الأطفال، تحت إشراف أساتذة القصر العيني، وعين شمس، ودورات كلى صناعي أطفال، تحت رعاية مركز غنيم للكلى في جامعة المنصورة.

وتأتي الزيارة ضمن تكليفات وزيرة الصحة، بتفقد ومتابعة المستشفيات النموذجية بالمحافظات خلال أيام العيد، حيث تفقدت عددًا من مستشفيات من بينها محافظات "الإسماعيلية، الإسكندرية، ومطروح" وعدة محافظات أخرى.

وأشارت إلى ضرورة أن تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية، وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمختلف مستوياتها من أجل توفير خدمات طبية أفضل لائقة بالمرضى، والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.