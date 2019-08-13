عاطل يقتل نجل شقيقه بسبب سوء سلوكه.. أطلق عليه كلبا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل، لاتهامه بقتل نجل شقيقه في منطقة عزبة النخل، بسبب سوء سلوكه واعتياده التشاجر مع الجيران، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة الخصوص، إشارة من أحد المستشفيات بوصول المجني عليه (17 عاما) مصابا بكدمات متفرقة بالجسم كما تبين وجود آثار تقييد بمعصم اليدين، فضلا عن آثار عقر كلب، ووفاته عقب وصوله للمستشفى.

واستمع فريق البحث لأقوال والد المجني عليه، وقال إن شقيقه "عم المجني عليه" عاطل، 35 عاما، وسابق اتهامه في قضية سرقة، قام بتقييد نجله المجني عليه بماسورة الغاز الطبيعي بمنزله منذ 3 أيام وأطلق عليه الكلب الخاص به وعقره، واعتدى عليه بالضرب، ما تسبب في وفاته.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب سوء سلوك المجني عليه وكثرة تشاجره مع الجيران، وأرشد عن مكان الكلب المستخدم في الجريمة.