قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان في الجيزة، استقبلت 80 ألف زائر، اليوم، للاستمتاع بقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بخلاف الأطفال دون الخامسة الذين يدخلون الحديقة مجانا.

وأكد رجائي، أن العاملين بالحديقة استطاعوا توفير كل سبل الراحة للمواطنين بداية من أبواب الدخول ثم التجول بها حتى الخروج، كما أن رجال الشرطة والإسعاف والحكم المحلي بالمحافظة قاموا بواجبهم على أكمل وجه.

وأشار إلى تعاون الزائرين الذي ساهم في مساعدة كافة الأجهزة للقيام بمهامها، موضحًا أن الحديقة ستفتح أبوابها في السابعة صباح غدا الأربعاء، لاستقبال المواطنين في رابع أيام العيد، وسعر التذكرة 5 جنيهات، والأطفال دون الخامسة مجانا.