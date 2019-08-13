إنشاء نقطة فرز بمستشفى الجامعة في سوهاج للحد من المشكلات

قرر اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إنشاء نقطة فرز بالاستقبال الرئيسي في مستشفى الجامعة، ليتم التعامل المباشر مع المشكلات، للحد منها ومنع تفاقمها.

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن، اليوم، مستشفى سوهاج الجامعي، والمنطقة المحيطة بها، بهدف الوقوف على الحالة الأمنية بالحرم المجاور للمستشفى، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، يرافقه اللواء مصطفى عبدالفتاح حكمدار المديرية، ومساعدي مدير للأمن.

واستهدفت الحملة إشغالات طريق، والباعة الجائلين، والمخالفات المرورية ومركبات "التوك توك"، وعدد من القضايا التموينية، بسبب عدم حمل شهادات صحية، وإدارة المحلات التجارية بالمنطقة بدون تراخيص.

كما تم التوجه بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على سور الجامعة، وتعيين خدمات مرورية ثابتة بشارع المستشفى لمتابعة الحالة المرورية، لمنع وقوف السيارات بالمخالفة، وذلك للحد من التكدس الناتج عن زيارات أهالي المرضي، وللحد من الاحتكاك بين العاملين بالمستشفى والمواطنين الراغبين في الدخول.