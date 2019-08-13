أعلنت شاشة "TeN" عن عرض فيلم وثائقي جديد يكشف تاريخ العنف والإرهاب لجماعة الإخوان المسلمين، غدًا في الساعة الثانية عشر ظهرًا، تحت عنوان "احتيال".

يكشف الفيلم الوثائقي خبايا الجماعة وسموم الإرهاب في المنطقة، كما يكشف كيف يصنع الإخوان العنف، عن طريق سرد بعض الأحداث الإرهابية، وآراء الخبراء والمتخصصين والمحللين في مجال مكافحة الإرهاب من أبرزهم العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

خبايا الجماعة وسموم الارهاب في المنطقة.. وثائثي احتيال يكشف كيف يصنع الإخوان العنف ؟

انتظرونا غدًا في الـ 12 ظهرًا والإعادة الـ 10 مساءً على #TeNTV pic.twitter.com/lqV2D2z6tI — TeN TV (@TeNTVEG) August 13, 2019

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم "احتيال"، غدًا الأربعاء، في الساعة 12 ظهرًا، على أن تتم إعادة عرضه مرة أخرى الساعة 10 مساءً.