أكدت إيمان عوض، الخبيرة في شئون الهجرة والحريات الدينية بالولايات المتحدة، أن قرارات ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين غير الشرعيين ليست مفاجئة، فترامب منذ أن مرشحاً للرئاسة كان واضحا جدا بخطاب العداء حيال المهاجرين غير الشرعيين، وتجاه تطبيق بعض القوانين المحلية للاجئين للولايات المتحدة.

وأضافت "عوض"، خلال حوارها على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن سياسات ترامب العدائية تخالف القوانين الأمريكية، كما أن الرئيس الأمريكي يحاول من خلال مستشاريه استخدام سياسات ضد المسلمين وتقييد الجهود التي تؤتي بمهاجرين إلى الولايات المتحدة، متابعة أن "ترامب" يعامل جميع الملونين والأقليات والمهاجرين كهدف.

وأوضحت أن تلك السياسيات من قبل إدارة ترامب يمكن أن تترجم على أنها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنها تستهدف أيضا من أتى للولايات المتحدة بشكل شرعي، مؤكدة أن هناك قطاعات بالولايات المتحدة ستتأثر بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي يدعم فيه المهاجرين المجتمع الاقتصادي الأمريكي، وإبعادهم سيؤثر على حياة الأمريكيين كذلك.