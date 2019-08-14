باكستان تدعو لاجتماع مجلس الأمن حول الأزمة في كشمير

طلبت باكستان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاجتماع لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير التي لطالما كانت بؤرة ساخنة في الصراع بين الدولتين النوويتين.

وتحرم الخطوة التي اتخذتها الهند الولاية من حق وضع القوانين الخاصة بها كما أتاحت لأشخاص من خارجها شراء ممتلكات هناك، وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث التليفزيون في المنطقة منذ اتخاذها القرار في الخامس من أغسطس الجاري كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع، بحسب "سكاي نيوز".

وبحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي، في خطاب لمجلس الأمن: "باكستان لن تفعل ما يستفز صراعا، لكن الهند لا يجب أن تعتقد خطئا أن ضبط النفس يشكل ضعفا".

وأضاف قائلا: "إذا اختارت الهند مجددا اللجوء لاستخدام القوة.. ستضطر باكستان للرد دفاعا عن النفس بكل قدراتها"، متابعا أن باكستان تطلب عقد الاجتماع "بالنظر إلى التبعات الخطيرة".

ولم يتضح بعد كيف سيكون رد المجلس على الطلب أو إن كانت هناك حاجة لأن تقدم إحدى الدول الأعضاء في المجلس طلبا رسميا أولا، وذكرت باكستان يوم السبت أن الصين تدعم الخطوة.

وترأس بولندا مجلس الأمن لشهر أغسطس، وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش للصحفيين في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن المجلس تلقى خطابا من باكستان و"سوف يناقش الأمر ويتخذ القرار المناسب".

يذكر أنه تصاعدت حدة التوتر بين باكستان والهند بعد أن أنهت الأخيرة الحكم الذاتي لإقليم كشمير، حيث طردت باكستان السفير الهندي لديها، وسحبت سفيرها من نيودلهي، وأعلنت تعليق التجارة الثنائية وحركة القطارات بين البلدين، فيما نشطت الدبلوماسية الباكستانية على مستوى المنظمات الدولية لحشد موقف دولي رافض لتغيير الوضعية القانونية لأحد أطول النزاعات الدولية المستمر منذ 70 عاما.