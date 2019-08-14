فوجئ أهالي قرية البداري في أسيوط، بهبوط أرضي مفاجئ صباح اليوم، أسفر عن انهيار جزئي بجرار كوبري عيسى بمدخل قرية النواميس على طريق أسيوط الشرقي، دون إصابات أو مشكلات مرورية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، بحدوث انهيار جزئي بجرار كوبري عيسى بمدخل قرية النواميس على طريق أسيوط الشرقي، وانتقل فريق من المباحث وفرق الإنقاذ والدفاع المدني، وبالمعاينة تبيّن أنّ الانهيار ناتج عن هبوط أرضي بجوار الكوبري، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

على جانب آخر، قال المهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، إنّه تم رصد الحدث، وجار اتخاذ اللازم لإصلاح الطريق الذي وقع به الانهيار.