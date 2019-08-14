وزارة البترول: تنفيذ خطة متكاملة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه جار حالياً تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات و تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم الى نظام الوقود المزدوج ( غاز طبيعى – بنزين ) من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد مشيرا الى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 الف سيارة سنوياً بزيادة عن العام الماضى والذى شهد تحويل 33 الف سيارة.

وأن تلك الخطة تأتى لدعم الرؤية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار في السيارات الملاكى والنقل الجماعى بالتنسيق وتضافر الجهود بين وزارات الدولة المعنية لتطوير هذا المشروع ودعم إقامة محطات التموين بالغاز في المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعى بما يسهم في زيادة معدلات التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأوضح الملا أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير علي المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود امام المستهلك في السوق المحلى خاصة الغاز الطبيعى والذى لاقى استخدامه قبولاً كبيراً بين المواطنين وارتفع الاقبال على تحويل السيارات الى العمل بالغاز خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين فضلاً عن إرتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعى، مشيرا الى أهمية البرنامج الحكومى لتحويل مركبات النقل الجماعى والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعى أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، كما يمثل استخدامه بعداً بيئياً مهماً لكونه أنظف أنواع الوقود.

ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حالياً على مستوى الجمهورية حوالى 280 الف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و 72 مركز تحويل ، وشهد العام المالى الماضى مضاعفة اعداد السيارات التي تم تحويلها لتبلغ 33 الفا مقارنة نحو 14 الف سيارة خلال العام السابق عليه و 7 الاف سيارة سنويا ً في سنوات سابقة ، وقد تم وضع خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية منها الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل ، كما تم الاتفاق مع احدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى في محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتى غازتك وكارجاس.

وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين في سداد قيمة التحويل أشار المهندس طارق الملا أنه وجه شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد ، حيث تقدم الشركتان حالياً تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة.

واضاف ان الوفر المتحقق من الفارق السعرى بين الغاز والبنزين يؤدى الى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعى ، مشيداً بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لاصحاب السيارات والذى أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه .