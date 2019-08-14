الهارب من أحد السجون إبان فترة يناير 2011

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين)، والهارب من أحد السجون إبان فترة يناير 2011 أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد في قضية "قتل".. باتخاذ المنطقة الجبلية بدائرة القسم مكاناً للإعاشة وتردده على محل إقامته لشراء متطلباته الشخصية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة نقل "ملكه" بدون لوحات معدنية محمل عليها (5 جركن بداخلها 125 لتر مواد بترولية "سولار")، وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 7 خزن - 95 طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.