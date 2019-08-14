قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن "حزب الله" اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده في أي حرب محتملة.

وأضاف "سلامي" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، متابعا: "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا".

وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام عليهم.

وقال: "سياسة العدو في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني"، مضيفا: "العدو كان يريد الحد من نفوذ إيران الإقليمي من خلال فرض مؤامرة التكفيريين على المنطقة".

وأكد اللواء حسين سلامي أن إيران ستكون قبل أن يصل العدو إلى أي مكان، ولن يسمح أن تكون المنطقة مكانا يجول فيه كيفما يشاء، بحسب قوله.

وأضاف أن تشكل قوات شعبية في العراق وهزيمة السياسة الأمريكية في اليمن يدل على خطأ سياسة واشنطن التي تنتهجها مع طهران، قائلا: "بانتهاج الصمود سنقضي على الفقر في إيران وسنطور قدراتنا العسكرية والدفاعية".