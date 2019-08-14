أعلنت الكنيسة الكاثوليكية رسامة الأنبا دانيال لطفي، مطرانًا للإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في قداس إلهي برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، يوم 5 سبتمبر المقبل، بكاتدرائية مارمرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، فضلا عن الاحتفال باليوبيل الفضي للخدمة الأسقفية للأنبا مكاريوس توفيق الأسقف الفخري للإيبارشية.

ويأتي ذلك بعد اعتماد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان يوم 29 يونيو الماضي، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب دانيال لطفي خلّه مطرانا لإيبارشيّة الإسماعيليّة باسم الأنبا دانيال.

1. ولد الأب دانيال لطفي خله في قرية نجع رزيق - أسيوط في 4 مايو 1969

2. التحق بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي وحصل على ليسانس فلسفة ولاهوت عام 1996.

3. سُيِّم كاهنا علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق في 18 يوليو 1996.

4. راع في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000.

5. مكوِّ في الكليّة الإكليريكية بالمعادي من 2000- 2001.

6. راع لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003.

7. راع في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006.

8. سافر للدراسة في روما من 2006- 2008، وحصل على الماجستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني.

9. راع في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013.

10. مسؤول عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016.

11. مسؤول عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 - حتى الآن.

12. مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.

13. راع في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013- حتي انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا للأنبا مكاريوس توفيق.

وكان السينودس البطريركي للكنيسة الكاثوليكية وافق في يونيو الماضي على طلب الأنبا مكاريوس توفيق، بتخلّيه عن مهامه كمطران إيبارشية الإسماعيلية لأسباب صحية طبقا لقانون رقم 210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.