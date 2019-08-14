نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، غدًا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 24 39

دمنهور 23 36

الإسكندرية 22 34

بلطيم 22 32

مطروح 22 32

بورسعيد 26 35

دمياط 25 34

الزقازيق 24 40

الإسماعيلية 23 41

السويس 24 39

العريش 25 40

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 42

بني سويف 26 42

المنيا 22 42

أسيوط 25 42

سوهاج 25 42

قنا 26 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 42

المدينة 27 42

الرياض 30 45

المنامة 33 39

أبو ظبي 33 44

الدوحة 32 38

الكويت 34 47

دمشق 18 35

بيروت 27 32

عمان 19 33

القدس 21 32

غزة 26 34

بغداد 30 46