تأخر إقلاع 7 رحلات جوية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 7 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها في جدول التشغيل لأكثر من ساعة بمطار القاهرة الدولي اليوم، لظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة عن أنّ رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا، تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل، وتأخرت رحلتي الخطوط السعودية 414 المتجهة إلى الرياض، و386 المتجهة إلى جدة تأخرتا ساعة ونصف، بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الشركة والمطارات الوصول بالسعودية هناك، تزامنا مع عودة الحجاج.

وأكدت المصادر أنّ رحلة الخطوط الروسية إير فلوت 401 المتجهة إلى موسكو تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإماراتية 926 المتجهة إلى دبي ساعة ونصف الساعة، وتأخر رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

ولفتت المصادر إلى أنّه عدا ذلك فإنّ جميع الرحلات الجوية خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، تنطلق في مواعيدها المقررة طبقا لجداول التشغيل.