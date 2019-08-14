قال المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وأجهزة الشرطة، تمكنت من إزالة 10 حالات تعدِ بالبناء على أراضي زراعية، بمراكز المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن مديرية الزراعة شنت حملات لإزالة التعديات على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تمكنت خلالها من إزالة 4 حالات تعدِ على أراض زراعية بمركز إطسا، و4 حالات أخرى بمركز طامية، وحالتين أخرتين إحداهما بمركز يوسف الصديق، والأخرى بمركز أبشواي، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.