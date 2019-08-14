شنت مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عدة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الغردقة، أسفرت عن إعدام 250 كجم فراخ ولحوم لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وتحرير 8 محاضر لنقص في الاشتراطات الصحية، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

مرت الحملة على 7 منشآت غذائية ومطاعم بمدينة الغردقة، وتم إعدام 250 كيلو لحوم وفراخ لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وتحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية.

وأوصت الحملة بغلق منشأتين لنقص الاشتراطات الصحية، وأخذ 11 عينة من الأغذية المتنوعة لإرسالها المعامل المركزية لتحليلها، والتأكد من سلامتها.

وأكد الدكتور تامر مرعي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.