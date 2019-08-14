تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا شارك في إعداده السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول الأنشطة الطلابية التي نظمتها الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

أشار التقرير إلى حصول فريق التعليم العالي في النشاط الرياضي على نتائج متقدمة في مسابقات أولمبياد الفتاة الجامعية لكرة القدم الخماسية، وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة، وكذلك صعود فريق التعليم العالي في بطولة الجامعات للأدوار النهائية لخماسيات كرة القدم طالبات، وكرة الطائرة وكرة السلة طلبة وطالبات، كما حصل فريق التعليم العالي أيضا على مراكز متقدمة في بطولة الألعاب الفردية.

كما نظمت إدارة النشاط الرياضي مسابقة "بطولة وطن"، وأحرزت نتائج متقدمة فيها، كما نظمت أفواج لبطولة أوائل المناطق وبطولة الكليات بالمعسكر الصيفي ببلطيم التابع لوزارة التعليم العالي، وبلغ إجمالي الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي 2018/2019 في تلك المعسكرات 14 ألف و833 طالبًا وطالبة.

وفي إطار النشاط الثقافي والعلمي، أوضح التقرير حصول فريق التعليم العالي على نتائج متقدمة في النشاط العلمي خلال اللقاء العاشر لمشروع الروبوت لطلاب الجامعات المصرية، كما أحرز نتائج متقدمة في مسابقة إبداع 7 في مجال الابتكارات الهندسية، كما نظم قطاع الأنشطة الطلابية ملتقى نوادي العلوم، وذلك بمشاركة 13 ألف و480 طالبًا وطالبة، كما شارك 975 طالبًا وطالبة في مسابقات نوادي العلوم.

وعلى صعيد نشاط الرحلات والمعسكرات، أوضح التقرير أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب نظمت أفواجًا بمعسكر بلطيم الصيفي، كما نظمت إدارة الرحلات والمعسكرات قوافل التوعية البيئية لحماية ونظافة الشواطئ، خلال الإجازة الصيفية، وشارك في تلك الأنشطة ألف و96 طالبًا وطالبة موزعين على 12 فوجًا.

وأوضح التقرير، إنجازات نشاط الجوالة والخدمة العامة، وشارك وفد التعليم العالي بمعسكر العمل الدولي الـ11 لجوالي وجوالات الجامعات العربية بجامعة جنوب الوادي بقنا، بالتعاون مع المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية، كما شاركت وفود التعليم العالي بمعسكر العمل البيئي التثقيفي بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، وكذلك دورة لتأهيل طالبات معاهد القاهرة بمشاركة 1068 طالبًا وطالبة خلال العام الدراسي 2018-2019.

وعلى صعيد النشاط الاجتماعي نظم قطاع الأنشطة الطلابية، مهرجان الأسر المتميز لطلاب المعاهد على مستوى الجمهورية، وندوات مكافحة فيروس سي بالمعاهد وحملات المسح الطبي ومسابقات الشطرنج والطالب المثالي على مستوى مناطق الجمهورية، وكذلك الملتقى الأول للبحوث الاجتماعية، كما شارك قطاع الأنشطة الطلابية في الملتقى الثالث للتنمية البشرية بجامعة حلوان، وأسفرت النتائج عن فوز فريق التعليم العالي بالمركز الثاني.