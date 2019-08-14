تفويج 690 حاجا من القاهرة والجيزة للمدينة المنورة

قال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إنّ غد الخميس يشهد أولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة، لمن اتجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد رسول الله محمد صلى عليه وسلم وصاحبيه وجبل أحد ومسجد قباء، حيث يتم التفويج، وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة.

وأضاف عبدالموجود أنّ السبت المقبل سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة حجيج التضامن الاجتماعي، إذ تنطلق أولى رحلات العودة من جدة إلى مطار القاهرة، وتحمل 690 حاجا من محافظتي الجيزة والدقهلية، وتتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى 30 أغسطس الحالي.

ولفت رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي إلى أنّ اليوم آخر أيام عيد الأضحى، إذ يتم تفويج الحجيج ضيوف الرحمن من حجيج التضامن الاجتماعي من غير المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة، ليكتمل بذلك تفويج الحجيج من مشعر منى إلى مكة المكرمة.

وبدأ تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة لضيوف الرحمن من المتعجلين الذين انتهوا من رمي الجمرات، بالتنسيق مع الجانب السعودي، إذ تمّت عمليات التفويج بانتظام في إطار الالتزامات بالخطة الموضوعة.

وأكدت غرفة العمليات المشكلة للمتابعة عمليات التفويج، الانتهاء من التفويج وإعادة تسكين ضيوف الرحمن بالفنادق بمكة المكرمة، وأنّ الحالة الصحية لهم مطمئنة.