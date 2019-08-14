قال الدكتورأحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الذي حدث في مدينة سفرودفنسك الروسية، موضحا أن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأي كتلة هوائية قادمة من روسيا، بخلاف فصل الشتاء الذي تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيري القادم من هناك أحيانا.

وأضاف أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب لنا كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، تعمل على رفع درجات الحرارة؛ لتبلغ ذروتها على القاهرة غدا على أن تعود حول المعدل الطبيعي لها اعتبارا من يوم الجمعة.