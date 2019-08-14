الكشف على أكثر من 81 ألف مريض بأقسام العلاج الطبيعي في الشرقية

الكشف على أكثر من ٨١ ألف مريض بأقسام العلاج الطبيعي بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة هشام مسعود وكيل الوزارة، الكشف على أكثر من 81 ألف مريض بأقسام العلاج الطبيعي.

وأصدرت المديرية بيانا جاء به: "بعد أعمال التطوير ورفع كفاءة أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية ومنها افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى فاقوس النموذجي بعد التوسعات والتجديدات به ليقوم بعلاج حالات السمنة والنحافة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعي بمستشفيات الحسينية والزوامل، وأيضا بمراكز الغاز، سنهوت، حانوت، كفور نجم، كفر إبراش، أول العاشر".

وتم استقبال 81226 حالة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء 227531 جلسة علاج طبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري.