أكد إبراهيم سعد مطر رئيس قرية الفردان بالإسماعيلية، الاستمرار في إعادة تأهيل الطريق الأوسط من الكيلو 13 حتى منطقة الأخارسة بطول 2 كيلو متر بتكلفة 150 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم تركيب 70 عامود إنارة، و100 كشاف ليد بطريق عز الدين للقضاء على الظلام والحد من الحوادث، لافتا إلى أن تلك الأعمال تسير وفق خطة المحافظة والجهاز التنفيذي لتطوير القرى وسد احتياجاتها من الخدمات الملحة التي يحتاجها المواطن.

وقال رئيس قرية الفردان، إن عزبة الصفيح التابعة للقرية حظيت باهتمام القيادة السياسية باعتبارها أحد القرى الأكثر احتياجا، وتم تطوير العزبة ودعمها بالخدمات التي نفذتها جامعة قناة السويس.