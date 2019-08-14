رد الفنان أحمد حلمي على تغريدة أحد متابعيه باسم"مصطفى"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي أبدى عدم إعجابه بفيلمه الجديد "خيال مآتة".

وكتب مصطفى: "الفيلم وحش أوى يا ريس"، ورد أحمد حلمي عليه: "كنت أتمنى إنه يعجبك يادرش".

وكان من المفترض طلاح فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمى منذ حفل العاشرة صباح يوم الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى، حسبما قالت الشركة المنتجة للفيلم، إلا أن السينمات لم تتسلم النسخ وقتها، إلا أن الحساب الرسمي للفنان أحمد حلمي أعلن عن عرض فيلمه "خيال مآته" فى دور العرض السينمائى، بداية من الإثنين الماضي.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة.