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تأسيس المنطقة الآمنة بشمال سوريا

تأسيس المنطقة الآمنة بشمال سوريا

بسبب صورة.. حملة سخرية على "تويتر" من نائب فرنسي

بسبب صورة.. حملة سخرية على "تويتر" من نائب فرنسي

مستقبل وطن: جولات في المحافظات الأسبوع المقبل للتواصل مع المواطنين

مستقبل وطن: جولات في المحافظات الأسبوع المقبل للتواصل مع المواطنين

الأوقاف توزع 75 طنًا لحوم أضاحي خلال الأسبوع المقبل بـ11 محافظة

الأوقاف توزع 75 طنًا لحوم أضاحي خلال الأسبوع المقبل بـ11 محافظة

اختيار مرشحي "حماة الوطن" للمحليات.. والحزب: "نحن الأوفر حظا للشيوخ"

اختيار مرشحي "حماة الوطن" للمحليات.. والحزب: "نحن الأوفر حظا للشيوخ"

ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة.. وخبراء: استمرار للتوجه الأحادي

ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة.. وخبراء: استمرار للتوجه الأحادي

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10 معلومات عن حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة.. التذكرة بـ2000 جنيه

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صور.. "FBI" يبحث عن مصري يعيش في البرازيل على علاقة بتنظيم القاعدة

صور.. "FBI" يبحث عن مصري يعيش في البرازيل على علاقة بتنظيم القاعدة

تشتهر بإصلاح الغواصات.. سيفيرودفينسك مدينة الانفجار النووي في روسيا

تشتهر بإصلاح الغواصات.. سيفيرودفينسك مدينة الانفجار النووي في روسيا

أموال وكيانات التنظيم فى "قبضة الدولة".. وإسناد إدارتها لشركات متخصصة

أموال وكيانات التنظيم فى "قبضة الدولة".. وإسناد إدارتها لشركات متخصصة

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