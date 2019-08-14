مستقبل وطن: جولات في المحافظات الأسبوع المقبل للتواصل مع المواطنين

قال المهندس حسام الخولي الأمين عام لحزب مستقبل وطن، إنّ الحزب سيتحرك في عدد من الجولات في جميع محافظات الجمهورية بداية من الأسبوع المقبل، استعدادا لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء المحليات أو مجلس الشيوخ، أو أبعد من ذلك وهو الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، موضحا أنّ "فلسفة الحزب تقوم على الاستعداد الكامل طيلة الوقت بكوادره في كل شبر من أرض مصر، فكوادر الحزب يجب أن تكون مؤهلة ومدربة".

وأضاف الخولي لـ"الوطن" أنّ الحزب حريص على دوام التواصل مع المواطنين في دوائرهم وقراهم ونجوعهم وتعريفهم بالحزب ونشاطه ورسالته، عبر عدد من الاتجاهات، سواء كان تنظيم دوري لكرة القدم، أو تدريب الشباب عبر عدد من المحاضرات في أمانات الحزب، وذلك لمعرفة المشاكل علي الطبيعة، وعلاجها عبر التواصل المباشر، متابعا: "لا يوجد فصل بين المركزية والأمانات".

وتابع الأمين عام لـ"مستقبل وطن" أنّ الحزب يبدأ تدريب 120 شابا من كل محافظة، على أن يكون ثلثهم من الفتيات، تحت مسمى "طريق النجاح"، وهي عبارة عن أفلام ومحاضرات لتدريب الشباب على كيفية الوصول لأهدافهم في كل شيء، سواء حياتهم الشخصية أو في الحياة العملية والسياسية.