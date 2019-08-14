جددت نيابة المعصرة حبس نجار وعامل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية قيمتها 80 ألف جنيه.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين نفذوا 4 جرائم سرقة كان آخرها منزل جارهما في المعصرة عقب التأكد من وجوده خارج المنزل تمكنا من تنفيذ الجريمة إلا أن الكاميرات رصدتهما وساهمت في سرعة القبض عليهما.

كان قسم شرطة المعصرة بالقاهرة تلقى بلاغًا من فني ديكور باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي داخل مسكنه.

دلت التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار، عامل) مقيمان بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبإرشادهما تم ضبط كل المسروقات المستولى عليها.