يستعد جاليري سفرخان لتنظيم معرض جماعي بعنوان "الازدهار" لـ4 مواهب مصرية متميزة في معرضهم الأول، بداية من 2 حتى 23 أكتوبر، هن غيداء أشرف، كيندا عادلي، يسرا حفض، وسارة طنطاوي.

كيندا عادلي، نصف سورية وتعيش في سويسرا، مفتونة بضجة الحياة العالمية بألوانها وأشكالها النابضة بالحياة، وغيداء أشرف ملهمة باكتشاف انتقال الطاقة من الحالة الاستاتيكية الي الطاقة الديناميكية المتحركة، ويسرا حفض مدرسة في كلية الفنون بالأقصر، وسارة طنطاوي تنتج الفن التصويري بطريقة تعبر عن الحزن والشوق والبحث عن الروح من أجل الاستقرار.