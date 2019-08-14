ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على مسجل وسيدتين بتهمة قتل عاطل بسبب خلافات مالية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص طافية أعلى مياه ترعة مارة بمدينة بلبيس وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد ع ع " 29 عاما وسبق اتهمامه في قضايا جنائية.

جرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء الواقعة مسجل خطر صديق " المجني عليه" وسيدتين حيث وقع بينهم والقتيل مشاجرة بسبب خلافات مالية وتطور الأمر لتعديهم عليه بالضرب مستخدمين حجارة وعصى "خشبية" ما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بإصابته ثم قاموا بالتخلص من الجثة بإلقائها في مياه الترعة.

تحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة لتولي التحقيقات.