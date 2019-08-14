أمين مستقبل وطن بأسيوط كل من حكم مصر وطنى والسيسى يحبها أكثر من روحه

أكد المهندس ياسر عمر أمين حزب بمستقبل وطن ووكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع من حكم مصر كان وطني ولكن تختلف وطنية كل منهم عن الآخر.

موضحا أن السيسى يحب مصر أكثر من روحه وبالتالي فهو يبحث عن الصالح العام على المدى البعيد، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أمين مستقبل وطن بأسيوط مع عدد من مراسلي الصحف القومية والخاصة بالمحافظة وبحضور محمود زين الأمين المساعد ومحمود نفادى أمين التنظيم ولفيف من صحفيين وإعلاميين محافظة اسيوط بمقر الحزب.

وأوضح ياسر أن تجربة 2016 للإصلاح الإقتصادى تسببت فى انخفاض التضخم إلى 7.8 من عشره مما أدى إلى الاستقرار الاجتماعى فى الدولة وانخفاض سعر الدولار وأضاف وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب أن الإحتياطي وصل إلى 45 ملياردولار خلال 3 شهور ونجحنا في الإصلاح الاقتصادي ونعمل خلال المرحلة المقبلة للإصلاح الصناعي والنجاح في الوصول إلى إحتياطي يكفي 8 شهور بدلا من 3 شهور فقط في عام 2013.

لافتا إلى أن موازنة 2019 - 2020 بلغت ترليون ونصف مخصص منها للأجور 340 مليار و546 مليار خدمة الديون والفوائد اضافة 214 مليار ممثله فى إنشاء مدارس ومستشفيات ووحدات اجتماعية وخدمات جامعية وتعليمية وأشار وكيل خطة الموازنه بمجلس النواب أنه تم مطالبة محافظ البنك المركزي بخفض فوائد الإقتراض ومن المتوقع خفضها بنسبه 1% تقريبا مما يؤدى إلى انتعاش السوق الأقتصادي والاستثمار ويعود بالفائدة لصغار المستثمرين.

في سياق متصل أكد أمين حزب مستقبل وطن أنه سوف يتم الإعلان عن مسابقة لتعيين 60 ألف معلم قبل بدأ العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتنسيق والإدارة والأولوية للمتعاقدين بالمسابقة السابقة.

وتابع أمين الحزب له العديد من الأنشطة والفاعليات بالشارع الأسيوطى ومن أبرزها التعديلات الدستورية والاستجابة السريعة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بنقل تظلمات الكنترول للمحافظة وزيادة دعم المستشفيات الجامعية ماديا وذلك بالتعاون مع نواب البرلمان المنتمين للحزب وعددهم 14 نائب من إجمالى 24 نائب على مستوى المحافظة.

ومن جانبه قال أمين التنظيم محمود نفادي، إنه سيكون قريبا لدى الحزب 250 وحدة حزبية بالمراكز والقرى ولن يدخل الحزب شخص عليه شبهه ونسعى لضم الشخصيات التي تعمل فى خدمة المواطنين بالشارع الأسيوطي.

وأشار يونس درويش أمين إعلام الحزب بالمحافظة إلى أن المرحلة المقبلة سوف يقوم الحزب تحت رعاية المهندس ياسر عمر بعقد لقاء شهري مع مسئول "رئيس شركة /وكيل وزارة "لمناقشة مشاكل أهالي أسيوط التي تم حصرها بمعرفة أمناء المراكز والأمانات النوعية مطالب جميع الصحفيين والإعلاميين بجميع قرى ومدن أسيوط بالتعاون والتكاتف مع الحزب من أجل خدمه أبناء المحافظة.