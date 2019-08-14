"وصل عدد الضحايا إلى 244 قتيلا".. تحذير من فيضانات جديدة في جنوب الهند

تحذير من فيضانات جديدة في جنوب الهند والحصيلة تصل الى 244 قتيلا

أصدرت الهند تحذيرا جديدا، اليوم الأربعاء من احتمال حدوث فيضانات في ولاية كيرالا جنوب البلاد فيما بلغت حصيلة قتلى الأمطار الموسمية السنوية 244 قتيلا على الاقل.

وحذّرت السلطات، سكان كيرالا من هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين، فيما قامت السلطات بنقل أكثر من 1.2 مليون شخص إلى مخيمات إغاثة حكومية.

وكانت منطقة كيرالا السياحية الجنوبية تعرضت العام الماضي إلى أسوأ فيضانات منذ أكثر من قرن خلفت 450 قتيلا، ولا تزال الولاية تتعافى من الدمار الذي سببته هذه الفيضانات في قطاع البنى التحتية بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديد والطرق.

وقالت "شرطة كيرلا"، لوكالة فرانس برس"الفرنسية، إن عدد القتلى في الولاية ارتفع إلى 95 فيما لا يزال 59 اخرون على الأقل في عداد المفقودين. ولقي 58 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية كارناتاكا المجاورة.

كما تم نقل أكثر من 677 ألف شخص من مناطق واياناد ومالابورام وكوزهيكود الأكثر تضررا بالفيضانات إلى مخيمات إغاثة.

من جانبه، أوضح مسؤول حكومي في الولاية، للوكالة الفرنسية، أن الأوضاع بدأت في التحسن حاليا في ولاية كارناتاكا مع انحسار المياه، فيما تحدث الاعلام الهندي عن وفاة 91 شخصا في ولايتي جوجارات وماهاراشترا في غرب البلاد وتم انقاذ مئات الالاف من مناطق غرقت بالمياه.

وانتشلت فرق الإنقاذ 49 جثة من مناطق متفرقة في الولايتين، وأشار مسؤول محلي إلى أن الغرق وانهيار الجدران تسبب في معظم الوفيات، موضحا أنّ "الوضع تحت السيطرة الآن"، لكنّه اوضح ان حصيلة القتلى قد ترتفع في شكل طفيف مع انتشال مزيد من الجثث.

ونشرت عناصر من قوات الطوارئ والجنود وقوات البحرية والقوات الجوية للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والاغاثة، وتعتبر الأمطار الموسمية مهمة لتغذية إمدادات المياه في الهند التي تعاني من الجفاف، إلا أنها تقتل مئات الناس في أرجاء البلاد كل عام.