تفقد البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب.

رافق البابا كلا من أصحاب النيافة؛ الأنبا بافلي أسقف شباب الإسكندرية وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق، والقمص إبرام أميل وكيل البطريركية، وعدد من الكهنة.

وأشاد البابا بالمعرض وبدروه التثقيفي للشباب، مؤكدًا ضرورة دعم تلك المعارض التي تحث الشباب على التعلم والثقافة لإخراج جيل واعي، مشيدًا بالتنوع فى مجالات الكتب واللغات.

جاء ذلك قبل انطلاق صلوات العشية التي يترأسها البطريرك، ومن ثم لقاء أكثر من ألفين خادم وخادمة من كنائس المحافظة، وتكريم أكثر من 30 متفوقًا بالثانوية العامة، بجانب متفوقي الكليات الجامعية، وإلقاء عظة ضمن نهضة صوم العذراء مريم.